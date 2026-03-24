Delmastro verso le dimissioni dopo la bufera per la Bisteccheria legata al clan Senese

Un membro del ministero della Giustizia sta considerando le dimissioni dopo le polemiche legate a una vicenda che coinvolge una bisteccheria associata a un clan della regione. La questione ha suscitato un acceso dibattito pubblico, portando a un confronto interno che potrebbe portare alla rottura con l’incarico attuale. La decisione finale dipenderà dall’evolversi della situazione e dai prossimi sviluppi.

L'onda della sconfitta al referendum scuote il ministero della Giustizia. Andrea Delmastro ora valuta l'addio. Il sottosegretario a via Arenula coinvolto nell'affaire "bisteccheria", raccontano, sta seriamente considerando di rassegnare le dimissioni. In queste ore è in corso una riunione dei vertici di Fratelli d'Italia nel quartiere generale a via della Scrofa, presieduta da Giovanni Donzelli, per affrontare anche questo dossier. All'indomani della sconfitta elettorale il governo Meloni rischia di perdere una pedina chiave. Troppo alta la pressione sulle spalle del sottosegretario vicinissimo alla premier. Da giorni le opposizioni chiedono a gran voce le sue dimissioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Delmastro verso le dimissioni dopo la bufera per la Bisteccheria legata al clan Senese Articoli correlati Delmastro valuta dimissioni: era entrato in società con la figlia di Caroccia, legato al clan SeneseCrollato l’argine dell’attesa del referendum e incassato il netto No alla riforma, Andrea Delmastro Delle Vedove sta valutando se dimettersi dal suo... Delmastro valuta dimissioni: era entrato in società con la figlia di Mauro Caroccia, legato al clan SeneseCrollato l’argine dell’attesa del referendum e incassato il netto No alla riforma, Andrea Delmastro Delle Vedove sta valutando se dimettersi dal suo... Una raccolta di contenuti su Delmastro verso Temi più discussi: Serracchiani: Meloni chiarisca se sapeva del caso Delmastro e pretenda le dimissioni; Delmastro, Meloni: È stato leggero, cittadini valuteranno se c’è stata manina; Meloni: Delmastro leggero, cittadini valuteranno se c’è stata una manina. Schlein: la premier doveva chiedere le dimissioni; M5S chiede le dimissioni di Delmastro. Scarpinato: O incapace o se l’ha capito deve andare andare dal governo. Delmastro verso le dimissioni dopo la bufera per il ristorante legato al clan SeneseL'onda della sconfitta al referendum scuote il ministero della Giustizia. Andrea Delmastro ora valuta l'addio. Il sottosegretario a via Arenula coinvolto ... ilmattino.it Delmastro verso l'addio: aumentano le pressioni per la sua uscita da via ArenulaLa premier Giorgia Meloni e FdI spingono per le dimissioni: si temono nuove rivelazioni. Domani Nordio al question time ... ilfoglio.it Delmastro verso l'addio: Meloni e FdI spingono per le dimissioni. Si temono nuove rivelazioni. Domani Nordio al question time. Di @carusocarmelo e @RuggieroMontene x.com Verso il referendum, Delmastro a Catanzaro: “Per fare carriera i giudici dovevano baciare l’anello delle correnti” https://www.giornaledicalabria.it/verso-il-referendum-delmastro-a-catanzaro-per-fare-carriera-i-giudici-dovevano-baciare-lanello-delle-correnti/ - facebook.com facebook