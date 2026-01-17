Il Garante della Privacy Guido Scorza si dimette, annunciando che le sue dimissioni sono nel migliore interesse dell’istituzione. La decisione arriva in un contesto di indagini della Procura di Roma, che coinvolgono anche altri membri del collegio per questioni di presunti illeciti. La vicenda evidenzia l’importanza della trasparenza e dell’integrità nelle istituzioni che tutelano i diritti dei cittadini.

Roma, 17 gennaio 2026 – Prime dimissioni al Garante della Privacy. A lasciare è Guido Scorza, sotto indagine con gli altri colleghi del collegio per peculato e corruzione dalla Procura di Roma. Un’inchiesta nata dopo i servizi di Report, che ha portato a perquisizioni e acquisizioni di documenti, oltre al sequestro di cellulari e pc degli indagati, tra cui il presidente Pasquale Stanzione. È lo stesso Scorza ad annunciare il passo indietro: una decisione “giusta e necessaria nell’interesse dell’istituzione”, dice in un video pubblicato sui sociale. Fino ad oggi il board era rimasto compattamente in sella, dicendosi "certo di potere dimostrate la propria estraneità ai fatti contestati”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Garante della privacy, Guido Scorza si dimette: "Lascio nell'interesse dell'istituzione"

