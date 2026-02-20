Il consigliere Mario Saponaro si dimette | Resterò presente stando qualche passo indietro

Il consigliere Mario Saponaro si dimette a causa di motivi personali, dopo aver dedicato trent’anni alla sua città, Cisternino. Nonostante le dimissioni, Saponaro afferma che rimarrà vicino alla comunità, anche se con un ruolo meno attivo. Ricorda con affetto i momenti passati in politica e la connessione profonda con il territorio. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per il consiglio comunale, lasciando un vuoto nella squadra locale. La sua presenza continuerà a far sentire il suo peso, anche da lontano.

Dopo trent'anni di impegno politico, il capogruppo di "Innovazione" annuncia le sue dimissioni. Una decisione sofferta, motivata dal desiderio di stimolare un rinnovamento civico. "Una città ricca di potenzialità ma alle prese con criticità irrisolte" CISTERNINO - Trent'anni di amore viscerale per la propria terra. Ancora adesso, nonostante le dimissioni rassegnate, non a cuor leggero, Mario Saponaro continua a "vivere la città in maniera passionale". Adesso, continuerà a farlo ma a distanza: "Ho deciso di restare in panchina, e seguire l'andamento di Cisternino stando qualche passo indietro", spiega il consigliere comunale dimissionario, che durante l'incontro pubblico tenutosi ieri (19 febbraio 2026) nella sala consiliare del Comune di Cisternino, ha annunciato le sue dimissioni.🔗 Leggi su Brindisireport.it

