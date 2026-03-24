Il sottosegretario ha aperto alla possibilità di dimettersi, in seguito alle recenti polemiche legate al caso Caroccia. Dopo aver dichiarato di essere stato inconsapevole, si sono intensificati i dubbi tra i suoi collaboratori, mentre crescono le pressioni esterne. La situazione interna al suo staff si fa sempre più complessa, portando a valutazioni sulla propria posizione politica.

“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità", così Delmastro annuncia le dimissioni Se fino ad ora la difesa del sottosegretario alla GiustiziaAndrea Delmastro Delle Vedovesi era basata suingenuitàeinconsapevolezza, una linea utile anche a contenere le polemiche in vista del referendum, adesso qualcosa sembra cambiare. Secondo diversi rumors, per la prima volta dall’esplosione dello scandalo,Adesso Delmastro ha annunciato le dimissioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Delmastro: ipotesi dimissioni dopo il caso Caroccia

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