La presidente della commissione di Vigilanza Rai ha sollevato una questione riguardante il caso Delmastro, evidenziando che i telegiornali di prima e seconda serata non hanno dedicato spazio alla vicenda. La sua osservazione si basa sull’assenza di notizie relative all’evento sui principali telegiornali trasmessi in prima serata. La discussione si concentra sulla copertura mediatica di questa vicenda.

La presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia ha sollevato una questione in merito al caso Delmastro, notando come il Tg1 e il Tg2 non ne parlano Il casoDelmastroe l’inchiesta sui suoi presunti affari con l’orbita del clan Senese sta facendo scalpore. Mentre Giorgia Meloni cerca di non esprimersi e non invitare il sottosegretario alla Giustizia alle dimissioni, d’altro canto lui continua a sostenere di non avere nulla a che fare e che, appena ha scoperto che con il suo socio ci fosse un legame, abbia deciso di interrompere ogni tipo di collaborazione. Sei il dibattito sta infiammando i giornali e i social, in tv non sta arrivando. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Delmastro, insorge Floridia: “Il Tg1 e il tg2 non ne parlano”

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