Referendum Giustizia Nordio e Delmastro parlano di sistema para-mafioso nel Csm | l' ex pm Caselli sbotta
Si definisce “sbalordito” Giancarlo Caselli, ex procuratore capo di Torino e Palermo, dopo aver sentito le parole di Carlo Nordio, ministro della Giustizia. Il capo del dicastero aveva spiegato che, parlando del referendum sulla Giustizia, il sorteggio per la scelta dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura avrebbe rotto questo “meccanismo para-mafioso, questo verminaio correntizio”, citando l’ex procuratore antimafia Benedetto Roberti. Anche Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, ha spiegato che si parla di sistema “para-mafioso, perché usa logiche clientelari che nulla hanno a che fare con il merito per l’individuazione delle persone da promuovere”. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Referendum giustizia, Nordio: "Sorteggio eliminerà sistema para-mafioso Csm", opposizioni: "Inaccettabile", lui: "Ho citato Di Matteo"
Il ministro Nordio ha dichiarato che il sorteggio nel referendum sulla giustizia cambierà il funzionamento del Csm, perché eliminerà le influenze delle correnti che, secondo lui, favoriscono pratiche vicine alla criminalità organizzata.
Nordio: “Al Csm sistema para-mafioso”. Bufera sul ministro della Giustizia
Carlo Nordio ha definito il sistema del Consiglio Superiore della Magistratura “para-mafioso” a causa di una sua opinione espressa durante un’intervista a Il Mattino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Il No di Cantone alla Riforma Nordio; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Nordio sul referendum: Dopo la vittoria cambieremo il codice di procedura penale.
Referendum giustizia, Calenda: Inappropriate le dichiarazioni di Nordio e Gratteri, così si fa un torto ai cittadiniDurante un intervento a In Onda, Carlo Calenda ha espresso con chiarezza la sua posizione sul referendum sulla giustizia. la7.it
Referendum Giustizia, il ministro Nordio vuole l’elenco di chi ha fatto donazioni al comitato del NoLa capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, ha scritto all'Associazione nazionale magistrati con una richiesta: rendere pubblico l'elenco ... fanpage.it
Non si placa la polemica attorno al referendum giustizia - facebook.com facebook
#Referendum giustizia: nessuna indicazione di voto dalla Cei, ma un criterio per scegliere x.com