Referendum Giustizia Nordio e Delmastro parlano di sistema para-mafioso nel Csm | l' ex pm Caselli sbotta

Si definisce “sbalordito” Giancarlo Caselli, ex procuratore capo di Torino e Palermo, dopo aver sentito le parole di Carlo Nordio, ministro della Giustizia. Il capo del dicastero aveva spiegato che, parlando del referendum sulla Giustizia, il sorteggio per la scelta dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura avrebbe rotto questo “meccanismo para-mafioso, questo verminaio correntizio”, citando l’ex procuratore antimafia Benedetto Roberti. Anche Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, ha spiegato che si parla di sistema “para-mafioso, perché usa logiche clientelari che nulla hanno a che fare con il merito per l’individuazione delle persone da promuovere”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il ministro Nordio ha dichiarato che il sorteggio nel referendum sulla giustizia cambierà il funzionamento del Csm, perché eliminerà le influenze delle correnti che, secondo lui, favoriscono pratiche vicine alla criminalità organizzata.

Carlo Nordio ha definito il sistema del Consiglio Superiore della Magistratura “para-mafioso” a causa di una sua opinione espressa durante un’intervista a Il Mattino.

