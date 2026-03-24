delmastro e bartolozzi rassegnano le dimissioni

Giusi Bartolozzi e Andrea Delmastro Delle Vedove hanno presentato le proprie dimissioni dopo aver coinvolto scandali recenti. Entrambi sono attualmente in colloquio con il ministro della Giustizia. La notizia è stata pubblicata da Il Difforme e riguarda il cambiamento nel loro ruolo all’interno del governo.

Giusi Bartolozzi e Andrea Delmastro Delle Vedove si sono dimessi dopo gli ultimi scandali. I due sono a colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio Secondo quanto risulta il capo di gabinetto del ministero della Giustizia,Giusi Bartolozzie il sottosegretarioAndrea Delmastrosono a colloquio con il ministro della GiustiziaCarlo Nordionegli uffici di via Arenula. Secondo quanto si apprende da fonti informate, i due si sono dimessi. Sulle dimissioni diDelmastroè già arrivato il comunicato ufficiale dell’ormai ex sottosegretario: “Ho consegnato oggi le mieirrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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