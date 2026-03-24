Delitto dell' Olmo autopsia su Pergegaj Per il gip non c' è premeditazione

Lunedì si è svolta l’autopsia sul corpo di Gjergj Pergegaj, ucciso nella notte di venerdì 20 marzo. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di non applicare l’aggravante della premeditazione all’accusa contro Edison Beluli, 35 anni, che ha confessato di aver commesso il delitto. Beluli si trova attualmente in carcere.

L'aggravante della premeditazione è stata esclusa dal Gip. Edison Beluli, il 35enne reo confesso di aver ucciso Gjergj Pergegaj nella notte di venerdì 20 marzo, è in carcere. Il giudice Claudio Lara ieri ha convalidato l'arresto, ma contrariamente a quanto sostenuto dalla pm Emanuela Greco, che aveva ipotizzato la premeditazione, sarebbe caduta l'accusa di premeditazione. Il delitto contestato sarebbe d'impeto. Domani sul corpo della vittima sarà eseguita l'autopsia dall'equipe di medicina legale dell'Università di Siena, presso l'ospedale Le Scotte. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, il 29enne sarebbe morto dopo essere stato raggiunto da tre colpi di pistola (alla gola e al torace). 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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