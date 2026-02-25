la morte di domenico attesa per decisione gip su autopsia

Tempo di lettura: 2 minuti C’è attesa per la decisione del gip sulla richiesta di incidente probatorio nell’inchiesta sulla morte al Monaldi di Domenico. Un passaggio fondamentale nel merito dell’indagine perchè l’autopsia consentirà di far luce sulle cause della morte del bambino ma anche per liberare la salma e consentire la celebrazione dei funerali. Domani la Procura di Napoli conferirà inoltre l’incarico ai tecnici per analizzare i cellulari sequestrati ai 7 indagati. Intanto una foto ha confermato quanto già emerso una quindicina di giorni fa come anticipato dall’ANSA: è stato utilizzato un frigo di plastica rigida, simile a quelli che si usano per tenere fresche le bibite quando si va al mare, portato da Napoli fino a Bolzano e poi riportato nel capoluogo partenopeo con un cuore che però è giunto danneggiato dal troppo freddo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

