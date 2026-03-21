Nella notte a Olmo, alle porte di Arezzo, un uomo di 35 anni uccide Gjergj Pergegaj e fugge. Dopo alcune ore, il sospettato si presenta alle forze dell’ordine e viene arrestato. La scena del delitto si svolge in un’area periferica del paese, dove è stato trovato il corpo della vittima. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio.

Si è costituito poche ore dopo il delitto il 35enne ritenuto responsabile dell’omicidio avvenuto nella notte a Olmo, alle porte di Arezzo. L’uomo ha contattato il 112 indicando la propria posizione ed è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti sulle colline sopra Rigutino, ancora a bordo dell’auto segnalata dai testimoni e con l’arma utilizzata per sparare. La vittima è Gjergj Pergegaj, cittadino albanese di 29 anni, che avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 19 aprile. Nato a Lezhe, era residente a Frassineto, nel comune di Arezzo. A ucciderlo sarebbe stato un conoscente, un connazionale di 35 anni residente a Rigutino. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Freddato nella notte a Olmo: ucciso Gjergj Pergegaj. Il killer si costituisce dopo la fuga

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