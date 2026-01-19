data center spaziali lo scontro tra musk e altman si sposta in orbita

L’eventuale confronto tra Elon Musk e Sam Altman si estende ora allo spazio, secondo quanto dichiarato da Musk stesso. Questa evoluzione aggiunge un nuovo capitolo alle tensioni tra le figure di rilievo nel settore tecnologico, con implicazioni per il futuro dei data center spaziali e delle infrastrutture digitali in orbita. L’approccio e le decisioni di entrambi potrebbero influenzare lo sviluppo di tecnologie e servizi nel contesto dell’innovazione spaziale.

Lo scontro tra Elon Musk e Sam Altman potrebbe spostarsi oltre l’orbita terrestre. Se è vero quanto afferma il patron di SpaceX, è inevitabile che sia così. Musk infatti sostiene che la sua azienda spaziale sarà in grado di trasportare enormi data center nello spazio. Una novità incredibile, a dir poco rivoluzionaria, che permetterebbe di risolvere il principale problema che ha di fronte a sé l’intelligenza artificiale: il consumo di energia. Per garantire il continuo progresso ne servirà sempre di più, soprattutto per alimentare questi centri di raccolta dati. Musk è convinto – a ben vedere – che la questione diventerà presto una grana anche per la politica, chiamata a giustificare agli elettori i costi delle bollette (e non solo) con la necessità di vincere la sfida tecnologica. 🔗 Leggi su Formiche.net

Elon Musk ha annunciato l’avvio di un nuovo data center dedicato all’intelligenza artificiale, con un investimento di 20 miliardi di dollari. La struttura sarà realizzata a Southaven, nel Mississippi, e rappresenta uno dei più grandi investimenti privati nella storia dello Stato. La iniziativa è promossa dalla società xAI, focalizzata sullo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore dell’AI.

La nuova ipotesi di trasferire nello spazio i principali data center dell’IA. L’ambiente spaziale offre risorse che sulla Terra sono limitate o costose - Negli ultimi anni il mondo digitale ha assistito a una crescita esponenziale del consumo di energia e delle infrastrutture necessarie per sostenere l’intelligenza artificiale (IA) e i servizi cloud. difesapopolo.it