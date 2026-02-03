Elon Musk fonde SpaceX e xAI | nasce colosso dei data center spaziali

Elon Musk ha annunciato di aver unito le forze tra le sue due aziende, SpaceX e xAI. Ora, le due realtà lavorano sotto un’unica bandiera, con l’obiettivo di sviluppare nuovi data center spaziali e intelligenza artificiale. Musk ha deciso di consolidare le attività per accelerare i progetti e migliorare le capacità delle sue aziende nel settore. La fusione segna una svolta importante per il colosso di Musk, che punta a rafforzare la sua presenza nel campo della tecnologia spaziale e dell’AI.

SpaceX di Elon Musk ha acquisito la sua azienda di intelligenza artificiale xAI. Musk ha deciso di unire le due aziende di sua proprietà in un'unica compagnia. L'acquisizione, come si legge nella nota di Musk, ha come obiettivo la creazione del "motore di innovazione verticalmente integrato più ambizioso sulla Terra (e fuori dalla Terra)". Un obiettivo che il magnate conta di raggiungere con l'unione delle capacità missilistiche di SpaceX e la tecnologia di xAI. L'obiettivo è implementare il sistema di data center spaziali, infrastrutture informatiche avanzate, posizionate nell'orbita terrestre, e capaci di archiviare ed elaborare dati.

