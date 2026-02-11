Pedulla svela il retroscena | Conte è un manager più che un allenatore all’Inter non parla più con questo dirigente

Pedulla rivela un retroscena: Antonio Conte, secondo il giornalista, si comporta più da manager che da allenatore. A Milano, l’ex tecnico nerazzurro non ha più rapporti diretti con alcuni dirigenti, segno di un rapporto ormai raffreddato. La situazione sta cambiando, e l’assenza di dialogo diretto potrebbe influenzare il futuro della squadra.

Inter News 24 Pedulla, noto giornalista esperto di mercato, ha svelato un importante retroscena sull’avventura di Antonio Conte all’Inter. Durante un intervento a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha analizzato il momento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli svelando anche un importante retroscena sulla sua avventura all’Inter. Rapporti ai minimi termini con Ausilio: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Con De Laurentiis tutti i direttori sportivi hanno fatto come Manna, anche il prossimo direttore sarà così: per me Manna non c’entra nulla perché Conte è l’allenatore, ha fatto 10 richieste e 10 richieste sono state accontentate. 🔗 Leggi su Internews24.com

