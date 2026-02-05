De Siervo sul petardo | Le tifoserie non sono all’altezza del campionato

Durante un evento organizzato per annunciare la collaborazione tra Haier e la Lega Serie A, Luigi De Siervo ha parlato di diversi temi legati al calcio italiano. Tra le altre cose, ha commentato il comportamento delle tifoserie, criticando il fatto che spesso non siano all’altezza delle aspettative del campionato. De Siervo ha anche toccato i temi dell’innovazione tecnologica e della sicurezza negli stadi, sottolineando quanto siano importanti per migliorare l’esperienza dei tifosi e la gestione complessiva del calcio nel nostro paese.

A margine dell’evento che ha sancito la collaborazione tra Haier e la Lega Serie A, l’amministratore delegato Luigi De Siervo è intervenuto davanti ai media affrontando diversi temi centrali per il calcio italiano: dall’innovazione tecnologica alla sicurezza negli stadi, fino alla sempre più complessa gestione dei calendari. Uno dei punti su cui De Siervo ha posto maggiore enfasi è stato il progetto della Ref Cam, considerato un’eccellenza a livello internazionale: “È un’iniziativa che ci viene invidiata ovunque. Siamo l’unica lega al mondo a raccontare tre partite a turno direttamente dal punto di vista dell’arbitro e a breve diventeranno cinque.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

