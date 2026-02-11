Il futuro di Di Gregorio alla Juventus è ancora incerto. La società sta valutando se confermarlo o cercare alternative tra i pali. Nei prossimi giorni, si capirà meglio quale strada prenderà il club bianconero.

Di Gregorio lascia la Juve? Il club bianconero sembra intenzionato a puntare su questo estremo difensore. Vediamo le ultime novità di mercato. La Juve si proietta verso la sfida di San Siro contro l’ Inter, ma i pensieri della dirigenza sono rivolti anche al mercato estivo. Mentre Michele Di Gregorio si prepara a difendere i pali bianconeri, il suo futuro appare meno certo. Secondo la Gazzetta dello Sport, sul giocatore si starebbe allungando l’ombra di Guglielmo Vicario attualmente in forza al Tottenham. MERCATO JUVE, LE ULTIME Sebbene la priorità resti il rafforzamento di altri reparti, la situazione della porta è monitorata con estrema attenzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio lascia la Juve? Il futuro del portiere è in bilico: la società bianconera pensa a questo estremo difensore. Le novità

