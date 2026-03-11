Carnesecchi Juventus l’estremo difensore dell’Atalanta costa tantissimo Le ultime novità sulle mosse bianconere per la porta

Le trattative per portare Carnesecchi alla Juventus sono in corso. L’estremo difensore dell’Atalanta ha un costo elevato, e le negoziazioni tra le due squadre sono ancora in fase di definizione. La Juventus sta valutando le offerte e le condizioni per concludere l’acquisto, mentre l’Atalanta mantiene alta l’attenzione sulla questione. La situazione rimane aperta e non ci sono ancora annunci ufficiali.

Carnesecchi Juventus, l’estremo difensore dell’Atalanta costa tantissimo. Vediamo le ultime novità sulle mosse della Vecchia Signora per la porta. La Juve riflette sulle gerarchie difensive in vista della prossima stagione. Secondo un’analisi de Il Corriere dello Sport, il rendimento di Michele Di Gregorio, sarà monitorato con estrema attenzione da qui alla fine del campionato. Il numero uno bianconero deve riconquistare il posto con autorità per allontanare le ombre del mercato. MERCATO JUVE, LE ULTIME Qualora l’estremo difensore italiano non dovesse convincere appieno, la dirigenza sarà costretta a orientarsi su un nuovo profilo. Tuttavia, le alternative di alto livello presentano ostacoli economici non indifferenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Carnesecchi Juventus, l’estremo difensore dell’Atalanta costa tantissimo. Le ultime novità sulle mosse bianconere per la porta Articoli correlati Carnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’AtalantaCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al... Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Le ultimeCalciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Tutti gli aggiornamenti su Carnesecchi Juventus Temi più discussi: Edicola - Juventus, l'obiettivo è Carnesecchi: ma il mercato passa dalla Champions; Carnesecchi pallino fisso della Juve: ma l'Atalanta fissa un prezzo monstre; Juve, una porta da rifare: Alisson, Carnesecchi e quella pista che porta a De Gea...; Juventus, Di Gregorio e Perin bocciati: Comolli pesca i sostituti in Serie A e in Premier, tutti i nomi. Balzarini: Carnesecchi alla Juventus? Solo un sogno. L’Atalanta fissa i prezzi e non fa trattative…Il nome di Marco Carnesecchi continua a essere accostato alla Juventus, ma arrivare al portiere dell’ Atalanta sembra al momento piuttosto complicato. A fare il punto sulla situazione è stato Gianni B ... calcioatalanta.it Juventus, occhi su Carnesecchi: affondo in vista del mercato estivoLa Juventus ha intensificato l’attenzione su Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta e uno dei prospetti più promettenti della Serie A. Emissari bianconeri sono stati avvistati costantemente sulle t ... gonfialarete.com Carnesecchi verso il rinnovo con l’Atalanta. La Juventus si allontana Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/0iK56Sw https://buff.ly/TVGAIG5 - facebook.com facebook #Juventus su #Carnesecchi L’Atalanta ha fissato il prezzo x.com