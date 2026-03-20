Morro d’Alba celebra il Sommo Poeta | tra mostri per bambini e l' Inferno a ritmo metal
Morro d’Alba si prepara a celebrare il quinto anno consecutivo il Sommo Poeta in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che si svolge il 25 marzo. Durante l’evento, vengono allestiti spettacoli con mostri per bambini e rappresentazioni dell’Inferno con un ritmo “metal”. La manifestazione coinvolge diverse iniziative nel borgo marchigiano.
Morro d’Alba (Ancona)- Il borgo di Morro d’Alba si prepara a celebrare per il quinto anno consecutivo il Sommo Poeta in occasione del Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che ricorre ufficialmente il 25 marzo. La scelta della data non è casuale: gli studiosi riconoscono infatti in questo giorno l’inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia. Per onorare questa ricorrenza, l’Amministrazione Comunale ha messo in campo un programma articolato in quattro eventi, tutti accreditati presso il Ministero della Cultura (MIC), pensati per coinvolgere un pubblico trasversale, dalle famiglie con bambini piccoli fino agli appassionati di sonorità contemporanee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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