Dantedì a Ravenna | eventi letture e visite per celebrare Dante il 25 marzo

Il 25 marzo Ravenna celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 per onorare l’inizio del viaggio narrato nella Divina Commedia. Per il sesto anno consecutivo, la città rende omaggio al Sommo Poeta con un programma ricco di eventi, incontri e attività didattiche, coinvolgendo scuole, cittadini e appassionati. L’offerta culturale spazia dalle letture dantesche ai percorsi guidati nei luoghi simbolo della città. Sarà possibile seguire alcune iniziative in streaming sul sito www.vivadante.it e sulla pagina Facebook Ravenna per Dante. Tutte le scuole di ogni ordine e grado potranno beneficiare inoltre dell’ingresso gratuito a Museo e Casa Dante da martedì 24 a domenica 29 marzo, mentre gli altri visitatori potranno entrare gratuitamente mercoledì 25 marzo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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