Più lingua italiana nelle scuole la società Dante Alighieri | Puntare su formazione dei docenti e attività didattiche

La società Dante Alighieri sostiene l’incremento dell’insegnamento dell’italiano nelle scuole, evidenziando l’importanza di investire nella formazione dei docenti e in attività didattiche mirate. L’obiettivo è promuovere la lingua, la letteratura e la cultura italiana attraverso iniziative coordinate tra istituzioni scolastiche italiane e reti educative internazionali, favorendo una più ampia diffusione e comprensione della nostra cultura nel mondo.

Promuovere la lingua, la letteratura e la cultura italiana attraverso azioni coordinate tra istituzioni scolastiche italiane e reti educative internazionali. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato a Roma dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e dal presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi. L’intesa punta ad arricchire le competenze linguistiche degli studenti, sostenere la formazione degli insegnanti e promuovere una scuola capace di dialogare con altri sistemi educativi. Si punta così a una didattica più aperta, in grado di valorizzare il patrimonio culturale nazionale e al tempo stesso costruire ponti con l’estero. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

