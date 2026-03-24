La partita tra Danimarca e Macedonia del Nord si gioca il 26 marzo 2026 alle 20:45, nell’ambito delle qualificazioni mondiali in Europa. La Danimarca, che aveva come obiettivo la vittoria nel proprio girone, non è riuscita a conquistare il primo posto e si trova ora a dover competere nei playoff. Le formazioni sono state annunciate, e i pronostici sono ancora in fase di valutazione.

La Danimarca era la favorita del proprio girone di qualificazione mondiali ma non è riuscita a chiudere in vetta e si trova ora a disputare i playoff. La selezione scandinava affronta in semifinale la Macedonia del Nord in quanto è arrivata seconda dietro la Scozia nel Gruppo C. La nazionale allenata da Brian Riemer ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Danimarca-Macedonia del Nord (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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