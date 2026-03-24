Daniela Santanchè si trova attualmente al centro di alcune questioni giudiziarie. La ministra del Turismo è coinvolta in diverse indagini che riguardano aspetti legati alla sua attività politica e alle sue precedenti cariche pubbliche. La situazione ha suscitato attenzione nel panorama politico e mediatico, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle vicende che la riguardano.

Milano – Il prossimo nome potrebbe essere quello di Daniela Santanchè. Dopo le dimissioni di Andrea Delmastro da sottosegretario alla Giustizia e Giusi Bartolozzi da capo di gabinetto, all’indomani della vittoria del No al Referendum, la ministra del Turismo sarebbe vicina, secondo alcune insistenti voci, a quel passo indietro finora negato, nonostante le richieste ripetute dell’opposizione, e mai preteso da Giorgia Meloni. Ma l’aria è cambiata e la premier fiuta la necessità di rinnovare la squadra di governo e di eliminare imbarazzi legati a clamorosi scivoloni o vicende giudiziarie. E quanto a inchieste e processi, la sedia che più scotta è quella di Daniela Santanchè visto il suo coinvolgimento, nel ruolo di imprenditrice, in più di un’indagine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Daniela Santanchè in bilico: tutti i guai giudiziari della ministra del Turismo

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