’Pagliacci’ e ’Cavalleria rusticana’ La musica oltre la quarta parete

Il teatro ha fatto un passo avanti durante la rappresentazione di 'Pagliacci' e 'Cavalleria rusticana', quando le recite sono state interrotte e gli attori hanno coinvolto direttamente gli spettatori. La decisione di abbattere la quarta parete ha permesso al pubblico di sentirsi parte della scena, creando un momento di grande spontaneità. In un teatro di Palermo, il regista ha deciso di rompere la barriera tradizionale per arricchire l’emozione della sera.

La quarta parete cade e il pubblico diventa partecipe più di quanto ci si aspetti, per un dittico che spinge il realismo oltre i confini stessi dell’esperienza verista. Sul palcoscenico del Teatro del Maggio tornano due titoli tra i più amati e popolari di sempre. ’ Pagliacci ’ di Ruggero Leoncavallo e ’ Cavalleria rusticana ’ di Pietro Mascagni saranno in scena il 22, 25 e 28 febbraio e il 3 marzo 2026. Le due recite pomeridiane sono gia sold-out, ma anche le altre si avviano rapidamente ad esserlo. Nate quasi contemporaneamente nell’ultimo decennio dell’Ottocento, i due atti unici, accomunati da una visione teatrale che porta in scena passioni elementari senza filtri né consolazioni, portarono immediatamente fama e successo ai rispettivi autori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Maggio Musicale presenta due spettacoli di opera, “Pagliacci” e “Cavalleria rusticana”, che hanno già esaurito i biglietti per le prime recite.

