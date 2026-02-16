Metro C associazioni contro la futura fermata di Chiesa Nuova | Rischi archeologici e ai monumenti

Italia Nostra e altre associazioni hanno protestato contro la prevista fermata di Chiesa Nuova della Metro C, perché temono danni agli scavi archeologici e ai monumenti storici. La richiesta arriva dopo aver esaminato le potenziali ripercussioni sui resti antichi situati nell’area, che potrebbero essere compromessi durante i lavori di costruzione. Le associazioni hanno sottolineato che sarebbe meglio utilizzare il tram 8 e la linea TVA per evitare rischi ai siti storici e ridurre i disagi per i residenti.

Italia Nostra e altre associazioni, tra cui Assoutenti, TrasportiAmo e UTP, hanno inviato una lettera al Comune di Roma per chiedere di sostituire la nuova stazione di Chiesa Nuova con più tram.