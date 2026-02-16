Metro C associazioni contro la futura fermata di Chiesa Nuova | Rischi archeologici e ai monumenti

Da fanpage.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia Nostra e altre associazioni hanno protestato contro la prevista fermata di Chiesa Nuova della Metro C, perché temono danni agli scavi archeologici e ai monumenti storici. La richiesta arriva dopo aver esaminato le potenziali ripercussioni sui resti antichi situati nell’area, che potrebbero essere compromessi durante i lavori di costruzione. Le associazioni hanno sottolineato che sarebbe meglio utilizzare il tram 8 e la linea TVA per evitare rischi ai siti storici e ridurre i disagi per i residenti.

Italia Nostra e altre sigle hanno chiesto al Comune di eliminare la fermata Chiesa Nuova della Metro C e puntare sul tram 8 e la TVA.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Metro C, scontro su Chiesa Nuova: le associazioni chiedono più tram al posto della nuova stazione

Italia Nostra e altre associazioni, tra cui Assoutenti, TrasportiAmo e UTP, hanno inviato una lettera al Comune di Roma per chiedere di sostituire la nuova stazione di Chiesa Nuova con più tram.

Metro Napoli, entro il 5 aprile inaugurata la nuova fermata

Il 5 aprile, in occasione di Pasqua, sarà inaugurata la nuova fermata Tribunale della Metro 1 di Napoli, tra il Centro Direzionale e Gianturco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Metro C: parte la polemica su Chiesa Nuova tra tram e metro; Choc a Milano: si buca in metro davanti a tutti, c’e’ pure una bambina.

metro c associazioni controMetro C, associazioni contro la futura fermata di Chiesa Nuova: Rischi archeologici e ai monumentiItalia Nostra e altre sigle hanno chiesto al Comune di eliminare la fermata Chiesa Nuova della Metro C e puntare sul tram 8 e la TVA ... fanpage.it

metro c associazioni controMetro C, scontro su Chiesa Nuova: le associazioni chiedono più tram al posto della nuova stazioneMeglio il tram della nuova stazione della metro. È questa la sintesi della proposta avanzata da Italia Nostra, insieme ad altre associazioni come Assoutenti, TrasportiAmo e UTP, inviata al Comune di R ... romatoday.it