La nuova sfida al carcinoma ovarico Il San Gerardo è polo di riferimento

Dal primo aprile, in Piemonte, entrerà in funzione una rete di nove centri regionali dedicati alla chirurgia del carcinoma ovarico, con il San Gerardo come punto di riferimento principale. Questa iniziativa punta a migliorare l’assistenza e le procedure per le pazienti affette da questa forma di tumore. La creazione della rete coinvolge strutture specializzate distribuite sul territorio regionale.

Dal primo aprile prende il via una rete di nove centri regionali per la chirurgia del tumore dell’ovaio. L’organizzazione prevede agende dedicate e percorsi multidisciplinari per ridurre i tempi d’attesa e garantire standard elevati di cura per le pazienti con neoplasie ginecologiche. Fa parte della rete il San Gerardo, centro di riferimento nell’ambito della chirurgia ginecologica oncologica per la sua esperienza nel trattamento delle neoplasie femminili, in particolare del carcinoma ovarico. Nel 2025 la struttura ha preso in carico oltre 200 pazienti affette da patologie oncologiche ginecologiche: circa 70 hanno beneficiato di un intervento chirurgico per carcinoma ovarico, evidenziando l’importanza di un percorso specialistico strutturato nel contesto regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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