Pnrr a che punto sono i progetti nel comune di Foggia | i lavori completati e quelli in corso

Il Comune di Foggia ha completato alcuni progetti del Pnrr, soprattutto riguardanti strade e scuole, a causa di un intervento rapido e di finanziamenti puntuali. Altri lavori, come la riqualificazione delle piazze e l’ammodernamento delle reti idriche, sono ancora in fase di avanzamento. I cantieri aperti coinvolgono diverse aree cittadine e richiedono ulteriori mesi di lavoro. La situazione attuale mostra un ritmo di progressione più rapido rispetto all’inizio del piano.

Ricognizione sullo stato di avanzamento dei progetti e aggiornamento del sistema ReGiS: a fine gennaio 2026 liquidato il 42% dei Fondi Pnrr e Foi Salgono a n. 10 gli interventi completati, e in particolare la riqualificazione del plesso scolastico Altamura, della palestra scolastica Leopardi, delle mense scolastiche delle scuole Manzoni - Catalano - Vittorino da Feltre, le ciclabili lungo viale Michelangelo, via Lucera-via Altamura-viale Giotto, via Almirante e via Sansevero e un lavoro dedicato al monitoraggio del paesaggio sonoro; da questi lavori completati scaturiscono complessivamente economie di fine lavoro, non rendicontabili, pari a circa 700 mila euro (1%). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

