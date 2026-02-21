Rapina lampo a Rivoli | anziana derubata 485€ recuperati dalla

A Rivoli, due uomini hanno avvicinato un’anziana offrendo merce in vendita e poi l’hanno derubata di 485 euro. La vittima, sorpresa, ha assistito alla rapina senza potersi opporre. La polizia sta indagando sui due sospettati, che sono fuggiti subito dopo il colpo. La donna ha raccontato di aver avuto paura e di aver chiamato immediatamente le forze dell’ordine. La vicenda si è svolta in pieno giorno, davanti a molti passanti.

Un’anziana è stata rapinata a Rivoli, in provincia di Torino, da due uomini che inizialmente si erano avvicinati a lei offrendole merce in vendita. I malviventi, successivamente arrestati, hanno sottratto alla vittima documenti, un telefono cellulare e 485 euro in contanti. L’episodio è avvenuto in via Carlo Borgeisa, nelle vicinanze dell’area mercatale di Piazza Cavallero. La dinamica del fatto, ricostruita dalle forze dell’ordine, evidenzia un modus operandi insidioso. I due uomini, identificati come cittadini marocchini di 29 e 39 anni, si aggiravano tra la folla del mercato, cercando di vendere prodotti a persone anziane.🔗 Leggi su Ameve.eu

Venditori insistenti poi rapinatori: portano via la borsa a un’anziana a Rivoli, arrestatiDue uomini che si avvicinavano agli anziani nel mercato di Rivoli sono stati fermati dalla polizia.

Anziana aggredita e derubata per strada: arrestato un uomoNella giornata di ieri, un’anziana è stata vittima di un'aggressione e di un furto mentre passeggiava per strada.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.