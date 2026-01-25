Il capolavoro di Eugene O’Neill sul palco del teatro Sociale

Al Teatro Sociale di Brescia torna in scena il capolavoro di Eugene O’Neill,

BRESCIA Un viaggio inquietante tra dramma borghese e tragedia classica: il capolavoro del drammaturgo statunitense Eugene O’Neill, Il lutto si addice a Elettra, rivive sul palco del teatro Sociale. Dal 27 gennaio all’1 febbraio, nell’ambito della rassegna del Ctb, arriva a Brescia lo spettacolo in cui emergono tutte le tensioni e le contraddizioni di questi personaggi-mito, incarnazioni tragiche che riverberano inquietudini eterne. Ad interpretare Christine sarà Elisabetta Pozzi, mentre Paolo Pierobon sarà Ezra (foto F. Pitto). Lo spettacolo vede il testo di Eugene O’Neill nella traduzione e adattamento di Margherita Rubino; regia di Davide Livermore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Gabriele Lavia dirige e interpreta “Lungo viaggio verso la notte” di Eugene O’Neill al Teatro ChiesaDal 16 al 18 gennaio, il Teatro Ivo Chiesa ospita Gabriele Lavia, attore e regista di rilievo nel panorama teatrale italiano, che dirige e interpreta “Lungo viaggio verso la notte” di Eugene O’Neill.

