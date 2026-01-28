Eugene O’Neill Lungo viaggio verso la notte al Teatro Argentina

Eugene O’Neill torna al Teatro Argentina con la sua “Lungo viaggio verso la notte”. Dal 4 al 15 febbraio, il regista Gabriele Lavia mette in scena un dramma intenso che parla di fallimento e dolore familiare. Lo spettacolo cattura il pubblico con la forza delle parole e la profondità delle emozioni, portando in scena un’opera che fa riflettere e commuove.

L’opera è un’impietosa confessione autobiografica, un viaggio spietato all’indietro nella memoria dell’autore: la “casa-prigione” descritta da O'Neill è il riflesso della sua infanzia, segnata da un padre attore di successo e da legami corrosi dal tormento. Al centro della vicenda è la famiglia Tyrone e la sua dolorosa intimità, composta da un attore celebre ormai al tramonto, una madre fragile vittima della dipendenza da oppiacei e due figli lacerati da una lotta autodistruttiva tra amore e riscatto. Un dramma, potente e struggente che vede sulla scena Gabriele Lavia (James Tyrone) con Federica Di Martino (Mary Tyrone, sua moglie), affiancati da Jacopo Venturiero (Jamie Tyrone, loro primogenito), Ian Gualdani (Edmund Tyrone, secondogenito), Beatrice Ceccherin (Cathleen, cameriera), insieme per condurre il pubblico in un cortocircuito di accuse e tenerezze, in un’atmosfera intrisa di quella violenza psicologica che solo i legami di sangue sanno generare.🔗 Leggi su Romatoday.it

Dal 16 al 18 gennaio, il Teatro Ivo Chiesa ospita Gabriele Lavia, attore e regista di rilievo nel panorama teatrale italiano, che dirige e interpreta "Lungo viaggio verso la notte" di Eugene O'Neill.

Al Teatro Sociale di Brescia torna in scena il capolavoro di Eugene O'Neill,

