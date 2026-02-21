Sanremo 2026 | Ferro Pezzali e Pausini una festa di stelle sul palco

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e vede la partecipazione di artisti come Ferro, Pezzali e Pausini, pronti a calcare il palco. La loro presenza attira l’attenzione di fan e addetti ai lavori, mentre si preparano le scenografie per lo spettacolo. L’evento si annuncia ricco di sorprese, con artisti affermati e giovani promesse pronti a esibirsi. La macchina organizzativa sta finalizzando gli ultimi dettagli per la serata di apertura.

Sanremo 2026: La Scena si Prepara, tra Icone e Nuovi Talenti. Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e il parterre degli ospiti si fa sempre più definito, promettendo un evento mediatico di grande richiamo. L’edizione, attesa tra il 24 e il 28 febbraio, si preannuncia ricca di momenti di spettacolo e collaborazioni artistiche, con Carlo Conti e Laura Pausini a guidare la kermesse. L’organizzazione del Festival ha rivelato un calendario di ospiti che spazia tra figure consolidate della musica italiana e artisti di fama internazionale, offrendo un ventaglio di intrattenimento variegato. La scelta di Carlo Conti come direttore artistico, affiancato da Laura Pausini, rappresenta una garanzia di professionalità e competenza, e lascia presagire un Festival all’altezza delle aspettative.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026, Max Pezzali protagonista del ‘palco sul mare’Per Sanremo 2026, Max Pezzali sarà il protagonista del ‘palco sul mare’, evento che si inserisce nel programma ufficiale della manifestazione.

Sanremo 2026: Conti conduttore, Ferro sul palco per una prima serata d’eccezione. L’attesa sale.Questa mattina è stato annunciato ufficialmente che Carlo Conti sarà il conduttore di Sanremo 2026, mentre Marco Ferro salirà sul palco per la prima serata.

