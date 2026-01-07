Le eccellenze dello sport Premi e applausi in Comune

Il Comune di Grosseto ha celebrato le eccellenze sportive del 2025, riconoscendo le società e gli atleti che si sono distinti nel corso dell’anno. L’evento ha rappresentato un momento di valorizzazione del talento e dell’impegno nel panorama sportivo locale, sottolineando l’importanza dello sport come elemento di crescita e coesione comunitaria. Premi e riconoscimenti sono stati consegnati in un’occasione di confronto e gratificazione.

Premiate le eccellenze dello sport 2025, riconoscimento del Comune di Grosseto per società e atleti che si sono distinti con la loro attività durante l'anno che si è appena concluso. "Si rinnova così – ha detto l'assessore comunale allo Sport Fabrizio Rossi – un appuntamento divenuto tradizione. Possiamo vantare davvero tantissimi atleti di pregio che riescono a primeggiare anche a livello nazionale. Il nostro ruolo è quello di dar loro tutti gli strumenti e il supporto necessari affinché passione sportiva e abilità emergano con forza e durino nel tempo. Personalmente quello dedicato alle eccellenze dello sport grossetano è forse uno dei momenti cui tengo di più durante l'anno amministrativo: con lo scorrere del tempo noto con piacere che tanti sono i nuovi talenti, ma tanti sono anche coloro i quali una volta trovata la propria strada sportiva riescono a ripetersi e addirittura a migliorarsi, segno inequivocabile di forza di volontà, preparazione, sacrificio".

