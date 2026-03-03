Il 3 marzo 2026, si segnala che ArianeGroup sta rafforzando la collaborazione tra Francia e Germania nel settore della difesa convenzionale, con conversazioni già avviate tra i due paesi. La Francia prevede di investire quest’anno 900 milioni di euro in un programma dedicato, iniziando con una prima tranche di 15,6 milioni destinata agli studi di fattibilità.

Roma, 3 marzo 2026 – Le discussioni sarebbero già ben avviate con la Francia che intende impegnare quest’anno un programma da 900 milioni di euro, con una prima tranche di 15,6 milioni destinata agli studi di fattibilità. Lunedì, nel suo tanto atteso discorso sulla nuova dottrina nucleare, il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato che Parigi, Londra e Berlino “lavoreranno insieme su progetti di missili a lunghissimo raggio”, sottolineando che ciò offrirà “nuove opzioni per gestire l’escalation in modo convenzionale”. Per molti attori del settore, la sola deterrenza nucleare non è più sufficiente a coprire l’intero spettro dei conflitti, come dimostrano i lanci di missili russi in Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Dal FCAS ai missili: ArianeGroup rilancia l'asse franco-tedesco sulla difesa convenzionale

