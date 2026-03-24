Dal lupo Mercedes alla Haas-Godzilla | in Giappone la F1 cambia look

Per il Gran Premio in Giappone, le scuderie di Formula 1 hanno scelto di aggiornare le proprie livree, introducendo nuovi dettagli e modifiche estetiche. Tra le variazioni più evidenti ci sono il ritorno di alcuni colori e la presenza di nuove grafiche sui veicoli, che caratterizzano le vetture in vista dell’appuntamento. Le modifiche sono state notate durante le sessioni di preparazione e sono visibili nelle immagini ufficiali pubblicate prima della gara.

Il Giappone sta scatenando la fantasia dei creativi dei team di F1 che per questa gara stanno annunciando livree speciali. La Mercedes ha in programma di gareggiare a Suzuka con un'ala anteriore a dir poco aggressiva, con un lupo pronto a mordere. La Haas inaugura invece in Giappone la collaborazione con Toho, la celebre casa di produzione giapponese a cui si deve in particolare la serie di film dedicati a Godzilla, il gigantesco rettile preistorico risvegliato dai test nucleari condotti nel Pacifico che ne hanno interrotto lo stato di ibernazione sul fondale oceanico. E proprio a Godzilla è ispirata la livrea impiegata dalla scuderia statunitense nel GP di questo fine settimana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dal lupo Mercedes alla Haas-Godzilla: in Giappone la F1 cambia look Articoli correlati Red Bull cambia strategia per colmare il distacco Mercedes in F1?Una nuova generazione di power unit è pronta a ridefinire il panorama tecnico della Formula 1, con il debutto atteso tra un mese a Melbourne. F1: Haas sceglie Jack Doohan come pilota di riserva per la Formula 1 2025Jack Doohan è stato scelto come pilota di riserva dalla Haas per la stagione 2026 della Formula 1. Approfondimenti e contenuti su Dal lupo Mercedes alla Haas Godzilla in... Mercedes si rifà il look in Giappone: sull’ala anteriore c’è un lupo! – GALLERYLa Mercedes correrà a Suzuka con una livrea speciale: sull'ala anteriore della W17 spunta un lupo. Un omaggio al Giappone e...a Toto Wolff ... formulapassion.it Haas, ecco la livrea per Suzuka dedicata a Godzilla – FOTOLe foto della livrea speciale che Haas ha dedicato a Godzilla per l'appuntamento di Suzuka, terza gara del Mondiale F1 ... formulapassion.it