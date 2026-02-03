F1 | Haas sceglie Jack Doohan come pilota di riserva per la Formula 1 2025

La Haas ha annunciato ufficialmente di aver scelto Jack Doohan come pilota di riserva per il 2026. Il team americano ha pubblicato la notizia sui social, mostrando entusiasmo per questa scelta. Doohan, pilota australiano, entra così a far parte della squadra come riserva, pronto a intervenire in caso di necessità durante la stagione.

Jack Doohan è stato scelto come pilota di riserva dalla Haas per la stagione 2026 della Formula 1. L’annuncio è arrivato ufficialmente sulle pagine social del team americano, che ha espresso il proprio entusiasmo per l’ingaggio del pilota australiano. Doohan, che ha recentemente resciso il contratto con Alpine, dove era rimasto in riserva dopo essere stato sostituito da Colapinto, passerà al team Haas, dove andrà a completare la sua posizione di pilota di riserva, insieme a Ryo Hirakawa. La decisione segue l’esperienza di Doohan nella Formula 1, dove è stato coinvolto in un ruolo secondario negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Alpine ha annunciato la fine del contratto con Jack Doohan, che non farà parte del team nel 2026.

