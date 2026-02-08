Red Bull cambia strategia per colmare il distacco Mercedes in F1?

A una settimana dal debutto in Australia, la Red Bull si prepara a cambiare strategia per ridurre il divario con la Mercedes in Formula 1. La scuderia austriaca ha annunciato l’arrivo di una nuova generazione di power unit, che dovrebbe portare un passo avanti rispetto alle concorrenti. Il team si aspetta di essere più competitivo già nelle prime gare, puntando a recuperare terreno e a sfidare da vicino la Mercedes. La sfida si infiamma e i tifosi restano in attesa di vedere se questa mossa darà i suoi frutti.

Una nuova generazione di power unit è pronta a ridefinire il panorama tecnico della Formula 1, con il debutto atteso tra un mese a Melbourne. Il confronto tra motoristi è già serrato: si discute meno di rapporto di compressione e più di una interpretazione regolamentare che spinge a nuove verifiche e interpretazioni. In questo contesto, la Red Bull ha operato un cambio di fronte significativo, scegliendo l’allineamento con Audi, Ferrari e Honda per raggiungere un quorum formale e avanzare una richiesta di misurazione del rapporto di compressione a caldo. Il tema centrale resta la misurazione del rapporto di compressione a caldo, strumento che potrebbe modificare l’interpretazione tecnica vigente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Max Verstappen ha confermato di aver aperto un dialogo con Mercedes, ma ha ribadito il suo forte legame con la Red Bull e l’impegno verso il suo percorso in Formula 1.

La FIA ha annunciato che non interverrà sul cosiddetto ‘trucco’ dei motori di Mercedes e Red Bull Powertrains, confermando la continuità delle norme per il Mondiale 2026.

