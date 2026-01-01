Il 2025 dei carabinieri in provincia 373 persone arrestate Sequestrati 460 chili di droga

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini ha reso note le attività svolte nel 2025, evidenziando un totale di 373 persone arrestate e il sequestro di 460 chili di droga. Questa sintesi riflette l’impegno dell’Arma nel garantire la sicurezza della provincia, attraverso operazioni di contrasto alla criminalità e tutela della comunità locale, nel corso dell’anno appena trascorso.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini, con l'approssimarsi della fine dell'anno, ha tracciato una sintesi delle attività condotte e dei risultati conseguiti dall'Arma nel 2025 sul territorio della provincia. L'azione della Benemerita a livello locale è incardinata in una collaudata ed.

