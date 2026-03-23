ROMA – Imago Animae presenta “Lo chiamava Rock & Roll”, un film di Saverio Smeriglio dal 16 aprile al cinema con ANDREA MONTOVOLI, FEDERICO RICHARD VILLA, IVANA LOTITO, CATERINA SILVA, con la partecipazione di ISABEL RUSSINOVA e con NICOLA NOCELLA. Soggetto di Saverio Smeriglio. Prodotto da Imago Animae in coproduzione con FRAME 24 e AMARANTA FRAME. Le pellicola racconta una storia che parla di inclusione, libertà e superamento dei limiti. Per questo motivo il principio di inclusività non riguarda soltanto il racconto, ma anche il modo in cui il film viene presentato al pubblico. La produzione ha scelto di realizzare un’unica versione del film, completamente sottotitolata, superando la distinzione tra versione standard e versione accessibile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Lo chiamava Rock & Roll”, un film di Saverio Smeriglio dal 16 aprile al cinema

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