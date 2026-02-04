Verona Zanzi convinto | Investiti 35 milioni Sammarco scelta giusta! Ecco perché
Italo Zanzi, presidente esecutivo dell’Hellas Verona, difende la gestione del club e spiega perché il suo investimento di 35 milioni è la scelta giusta. In un’intervista, Zanzi sottolinea che i fondi sono stati spesi con attenzione e che la strategia adottata sta portando risultati. Respinge le critiche sulla situazione economica e ribadisce la fiducia nel progetto.
