Pokémon Pokopia provato ai campionati europei di Londra

Durante i Campionati Europei Pokémon a Londra, dal 13 al 15 febbraio, Pokémon Pokopia ha attirato l’attenzione dei partecipanti. La nuova modalità di gioco ha permesso ai fan di provare in anteprima le funzionalità innovative del titolo, tra cui nuove creature e strategie di combattimento. Gli appassionati hanno potuto sperimentare le novità direttamente sul campo, scoprendo come il gioco si evolve rispetto alle versioni precedenti. La partecipazione massiccia dimostra quanto l’attesa per questa uscita sia alta tra i giocatori.

(Adnkronos) – I Campionati Internazionali Europei Pokémon, svoltisi a Londra dal 13 al 15 febbraio, non sono stati soltanto il palcoscenico per sfide competitive ai massimi livelli, ma anche la prima vera occasione per il pubblico di testare con mano il futuro del franchise. Tra le postazioni dedicate alle novità, l'attenzione è stata catalizzata da .