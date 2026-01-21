Moncler cambia il CEO | Ruffini cede il testimone a Rongone

Moncler annuncia cambiamenti nella sua direzione: Remo Ruffini lascia la posizione di CEO, assumendo il ruolo di Presidente Esecutivo, mentre Roberto Eggs si dimette da Chief Business & Global Market Officer per nuove opportunità. La società prosegue così nel suo percorso di evoluzione strategica, mantenendo una guida stabile e orientata al futuro.

E’ tempo di cambiamenti in casa Moncler, dove il CEO Remo Ruffini ha lasciato l’incarico, per assumere il ruolo di Presidente Esecutivo, mentre Roberto Eggs ha lasciato la carica di Chief Business & Global Market Officer per intraprendere nuove opportunità professionali. Cambi che sono stati accolti inizialmente con un po’ di nervosismo dal mercato, ma le azioni Moncler si sono poi assestate sulla parità i(-0,01%) in Borsa. Ruffini passa il testimone a Rongone. Moncler ha annunciato un importante cambio al vertice, con l’ingresso di Bartolomeo “Leo” Rongone quale Amministratore Delegato del Gruppo a partire dal 1° aprile 2026, al posto di Remo Ruffini, che diventa Presidente Esecutivo, mantenendo la responsabilità della Direzione Creativa e continuando a ricoprire un ruolo primario nella governance e nella definizione della direzione strategica del Gruppo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

