Operata a un neo su un tavolo da cucina Roberta muore a 40 anni Il medico assolto deve risarcire la famiglia

Roberta Repetto, 40 anni, è morta dopo un intervento per rimuovere un melanoma eseguito su un tavolo da cucina. Nonostante l’assoluzione del medico Paolo Oneda, la Cassazione ha stabilito che deve comunque risarcire la famiglia per il danno causato. Questa vicenda solleva temi importanti sulla responsabilità medica e sulla tutela dei pazienti anche in casi di assoluzione giudiziaria.

Morta dopo asportazione neo in un centro olistico: medico bresciano dovrà risarcire la famigliaUn medico bresciano dovrà risarcire la famiglia di una donna deceduta in seguito a un intervento di asportazione di un neo avvenuto in un centro olistico.

Argomenti discussi: Caso Repetto, il 20 gennaio la Cassazione esaminerà il ricorso sull’assoluzione di Oneda.

Operata a un neo su un tavolo da cucina, Roberta muore a 40 anni. Il medico condannato al risarcimento: era stato assolto sul piano penaleIl professionista della struttura olistica era stato assolto in appello, ma la Cassazione ha in parte ribaltato la sentenza, stabilendo che dovrà pagare per il danno arrecato alla donna. La sorella: ... today.it

