Google e Meta a processo | hanno creato dipendenza nei bambini ma lo si sapeva da almeno dieci anni
A Los Angeles inizia un processo che potrebbe cambiare il modo in cui i social network vengono regolamentati. Google e Meta, le due aziende più grandi del settore, sono sotto accusa per aver creato dipendenza nei bambini. Le prove raccolte negli ultimi anni dimostrano che piattaforme come Instagram e YouTube sono piene di messaggi dannosi, rivolti ai più giovani. Gli esperti avevano già denunciato questa situazione da tempo, ma ora si cerca di fare chiarezza e di mettere fine a pratiche che, secondo molti, mettono a rischio la salute mentale dei bambini.
Un processo storico negli Stati Uniti All’inizio di quest'anno in una corte di Los Angeles è partito un procedimento che potrebbe segnare un vero cambiamento. Per la prima volta una giuria è chiamata a decidere se Instagram e YouTube siano state progettate per creare dipendenza nei più giovani e se questa dipendenza abbia causato danni psicologici reali. Dall'ansia alla depressione passando per isolamento, problemi di autostima e difficoltà di relazione nella vita quotidiana. Lo sappiamo: tante indagini scientifiche ci hanno detto che sì, è successo, succede e ogni piattaforma innesca dinamiche specifiche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Meta e google: processo storico avviato per app che creano dipendenza nei bambini
I giudici di Los Angeles hanno aperto un procedimento contro Meta e Google.
Argomenti discussi: Google e Meta a processo: Hanno creato dipendenza nei bambini
