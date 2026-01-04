Il saluto a Giorgio Piccioni sulle note di Bella Ciao

Il 4 gennaio 2026, a Pisa, si rende omaggio a Giorgio Piccioni, scomparso il 31 dicembre. La sua salma ha lasciato ieri alle 11 la camera ardente dell’Hospice, accompagnata dal saluto di amici e familiari. In questa occasione, si ascoltano le note di “Bella Ciao”, simbolo di memoria e rispetto. Un momento di raccoglimento per ricordare una vita vissuta con dignità e tra le persone care.

Pisa, 4 gennaio 2026 – La salma di Giorgio Piccioni, deceduto il 31 dicembre, ha lasciato ieri alle 11 la camera ardente dell'Hospice. Il carro funebre ha raggiunto il cimitero suburbano dove resterà in deposito fino a mercoledì 7 gennaio allorché, alle 11,45, parenti e amici daranno al defunto l'ultimo saluto nello spazio antistante al forno crematorio dove la salma, per volontà dell'estinto, verrà cremata. Dopo due giorni di visite ininterrotte alla camera mortuaria dell'Hospice, ancora ieri mattina una folla di amici si è presentata per essere vicina ai figli Erica ed Emiliano nel momento della chiusura della bara e della partenza per l'ultimo viaggio.

