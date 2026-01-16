Nuovi Postamat negli uffici postali di Buti Staffoli e Vicopisano

Poste Italiane ha installato nuovi Postamat negli uffici di Buti, Staffoli e Vicopisano. Questi terminali dispongono di monitor digitale ad alta luminosità e di un dispensatore aggiornato, garantendo maggiore funzionalità. Sono inoltre dotati di sistemi di sicurezza avanzati, come la macchiatura delle banconote e la protezione anti-skimming, per offrire servizi più sicuri e affidabili ai clienti.

Poste Italiane ha installato negli uffici postali di Buti, Staffoli e Vicopisano nuovi ATM Postamat dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. I nuovi sportelli sono inoltre dotati di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code e, disponibile tutti i giorni della settimana 24 ore su 24, consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

