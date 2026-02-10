Ex Ilva i tecnici di Flacks in fabbrica E da Bruxelles arriva il sì al prestito da 390 milioni

I tecnici di Flacks sono tornati nell’ex Ilva per il secondo giro di controlli. La prima visita era avvenuta a novembre, ora la Commissione Europea ha dato il via libera a un prestito da 390 milioni di euro. La strada per la riqualificazione dell’area sembra più vicina.

Nel primo giorno della seconda visita all’ex Ilva dei tecnici del fondo americano Flacks Group - la prima fu a novembre -, l’Unione Europea accende la luce verde per il nuovo prestito all’azienda ed eleva il plafond a un massimo di 390 milioni. Sia chiaro: è solo una coincidenza e non c’è nesso alcuno tra le due vicende. Semmai, il denominatore comune è che in qualche modo si sta provando a far uscire dallo stallo la vicenda dell’ex Ilva in attesa di chiudere la vendita al nuovo investitore, presumibilmente entro aprile. La notizia rilevante è che ieri Bruxelles ha detto sì all’erogazione del nuovo prestito all’ex Ilva. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

