Cattedra a Economia duello tra prof Il Tar azzera tutto | Il bando è viziato Vince Pascucci ma il collega Cardinali fa ricorso

La cattedra di Economia e gestione delle imprese di Ancona deve ricominciare da zero. Il Tar Marche ha deciso di annullare tutti gli atti della selezione, sostenendo che il bando era viziato. La decisione arriva dopo il duello tra il professore Pascucci e il collega Cardinali, che ha deciso di fare ricorso contro la procedura. Ora si attende una nuova gara per scegliere il nuovo docente.

