Cattedra a Economia duello tra prof Il Tar azzera tutto | Il bando è viziato Vince Pascucci ma il collega Cardinali fa ricorso
La cattedra di Economia e gestione delle imprese di Ancona deve ricominciare da zero. Il Tar Marche ha deciso di annullare tutti gli atti della selezione, sostenendo che il bando era viziato. La decisione arriva dopo il duello tra il professore Pascucci e il collega Cardinali, che ha deciso di fare ricorso contro la procedura. Ora si attende una nuova gara per scegliere il nuovo docente.
ANCONA Cattedra di Economia e gestione delle imprese, tutto da rifare. Il Tar Marche ha infatti disposto l’annullamento «di tutti gli atti della procedura» che il 12 febbraio 2025 aveva portato la prof associata Federica Pascucci ad aggiudicarsi (con punteggio di 87,7 su 100) la cattedra di professore ordinario di prima fascia in Economia e gestione delle imprese all’Università Politecnica delle Marche. Le contestazioni A fare ricorso, assistito dagli avvocati Simone Calzolaio e Maria Cristina Mattiacci, il professore associato Silvio Cardinali, di Montelupone, Macerata, l’altro partecipante all’avviso (rivolto ai docenti già in servizio all’Univpm), che non era risultato vincitore con un punteggio di 82,6 su 100. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
