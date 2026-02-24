Dossieraggio la commissione Antimafia e il dito puntato contro Cafiero De Raho È scontro con l’opposizione

La relazione della commissione Antimafia accusa Federico Cafiero De Raho di aver ricevuto dossier riservati durante le sue funzioni, collegandoli a un caso di Pasquale Striano. La relazione sottolinea come alcuni di questi documenti siano finiti nelle mani di giornalisti, creando tensioni con l’opposizione. Le accuse puntano il dito contro l’ex procuratore nazionale antimafia, che ora si trova al centro di un acceso dibattito pubblico. La vicenda continua a suscitare molte domande sulla gestione delle informazioni sensibili.

La relazione della commissione Antimafia sul caso di Pasquale Striano e dei dossier raccolti dal finanziere, all’epoca in forza alla Direzione nazionale antimafia, che in qualche caso sarebbero stati passati a dei giornalisti, finisce per diventare un dito puntato contro il senatore m5s ed ex procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho. E, probabilmente, il nuovo capitolo dello scontro che porterà al referendum confermativo sulla separazione delle carriere. Il testo della maggioranza. La maggioranza, infatti, ha approvato una relazione in cui si accusa la procura nazionale di aver dato il via ai dossier. 🔗 Leggi su Open.online

De Raho, "la Commissione antimafia come i casalesi". Furia FdI contro il grillinoNella giornata di mercoledì, la Commissione Antimafia, guidata da Chiara Colosimo, ha depositato una relazione su un caso di dossieraggi che coinvolge un ex procuratore nazionale antimafia del Movimento 5 Stelle.

Dossieraggi, approvata la relazione della commissione antimafia. Fa emergere responsabilità di de RahoLa commissione parlamentare antimafia ha approvato la relazione sulle attività nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al dossieraggio ... affaritaliani.it

Dossieraggio, la commissione Antimafia e il dito puntato contro Cafiero De Raho. È scontro con l’opposizioneLa relazione approvata dalla maggioranza accusa l'ex magistrato di aver approvato i dossieraggi di Striano. Lui: «Deriva antidemocratica» ... open.online

