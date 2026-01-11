Alfa Romeo Junior Q4 | elettrificata e a trazione integrale

Da ilgiornale.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Alfa Romeo Junior Q4 introduce la versione elettrica con trazione integrale, ampliando l’offerta del modello. Questa versione combina l’eleganza tipica del marchio con una tecnologia avanzata, garantendo stabilità e sicurezza su diversi terreni. La presenza della trazione integrale rappresenta un passo importante per l’evoluzione della gamma, offrendo prestazioni affidabili e un’esperienza di guida più versatile, senza compromettere lo stile e la qualità che contraddistinguono Alfa Romeo.

Con l’arrivo della versione Q4, l’ Alfa Romeo Junior completa la propria gamma aggiungendo un tassello importante: la trazione integrale. Non si tratta però di una soluzione tradizionale, come quella vista su Giulia o Stelvio, bensì di un sistema più moderno e raffinato, pensato per coniugare efficienza, sicurezza e piacere di guida su fondi a bassa aderenza. La Junior Q4 si propone come una baby-crossover grintosa, ben equipaggiata e tecnologicamente evoluta, ma lo fa alzando sensibilmente l’asticella del prezzo. Una scelta che va valutata con attenzione, soprattutto considerando il posizionamento del modello e le alternative presenti sul mercato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.itImmagine generica

Leggi anche: L'Alfa Romeo Junior Q4 tra curve e passione italiana

Leggi anche: Alfa Romeo, Francesco Pastore: "Con design, eleganza e sportività la Junior rispecchia i valori del marchio"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Renault Captur vs Alfa Romeo Junior, duello tra B-SUV: confronto, versioni e prezzi; Nel 2025 Alfa Romeo aumenta le vendite nel mercato italiano e si afferma come il Brand Premium che cresce di più; Alfa Romeo, crescita premium in Italia nel 2025 | FP - News - Auto; Alfa Romeo Junior: promozione di gennaio 2026 con pro e contro.

Alfa Romeo brand premium che cresce di più nel 2025 - Alfa Romeo archivia un 2025 di consolidamento nel mercato italiano registrando quasi 28. motorinolimits.com

Alfa Romeo Junior Q4: come funziona la trazione integrale - Si basa su tre capisaldi la nuova Alfa Romeo Junior Q4 a trazione integrale: funzionalità (da tradursi come una ricca dotazione di serie); efficienza; e trazione. gazzetta.it

Alfa Romeo Junior Q4 2025: la versione ibrida a trazione integrale [FOTO] - L’Alfa Romeo Junior sta avendo un successo importante a livello mondiale, con più di 27. motorionline.com

2025 Alfa Romeo Junior Ibrida: Der kleine Alfa im Review!

Video 2025 Alfa Romeo Junior Ibrida: Der kleine Alfa im Review!

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.