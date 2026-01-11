Alfa Romeo Junior Q4 | elettrificata e a trazione integrale

L’Alfa Romeo Junior Q4 introduce la versione elettrica con trazione integrale, ampliando l’offerta del modello. Questa versione combina l’eleganza tipica del marchio con una tecnologia avanzata, garantendo stabilità e sicurezza su diversi terreni. La presenza della trazione integrale rappresenta un passo importante per l’evoluzione della gamma, offrendo prestazioni affidabili e un’esperienza di guida più versatile, senza compromettere lo stile e la qualità che contraddistinguono Alfa Romeo.

Con l’arrivo della versione Q4, l’ Alfa Romeo Junior completa la propria gamma aggiungendo un tassello importante: la trazione integrale. Non si tratta però di una soluzione tradizionale, come quella vista su Giulia o Stelvio, bensì di un sistema più moderno e raffinato, pensato per coniugare efficienza, sicurezza e piacere di guida su fondi a bassa aderenza. La Junior Q4 si propone come una baby-crossover grintosa, ben equipaggiata e tecnologicamente evoluta, ma lo fa alzando sensibilmente l’asticella del prezzo. Una scelta che va valutata con attenzione, soprattutto considerando il posizionamento del modello e le alternative presenti sul mercato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

