La Flotilla diventa Convoy si parte anche dall’Italia con gli aerei per l’Avana | Rompere l’assedio a Cuba

Partiranno anche dall’Italia per essere a Cuba il 21 marzo, sul Malecon dell’Avana, con il “Nuestra America Convoy” che non sarà solo una Flotilla ma appunto “è diventata un Convoy ”, annunciano dagli organizzatori. Alcune barche raggiungeranno l’isola da vari porti della regione caraibica, ma arriveranno anche aerei con aiuti umanitari – cibo e soprattutto medicinali e attrezzature mediche, il petrolio purtroppo non è possibile – per provare a “rompere l’assedio”. Come a Gaza. Partono aiuti dagli Stati Uniti, dal Messico, dall’ Argentina e da molti altri Paesi tra cui il nostro. “Trump sta facendo a Cuba quello che Netanyahu ha fatto a Gaza”, diceva nei giorni scorsi David Adler, studioso di economia politica e coordinatore di Progressive International, di cui è cofondatore l’ex ministro greco Yannis Varoufakis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

Assedio a Cuba: Trump rafforza l’embargo, L’Avana trema

Trump aumenta la pressione su Cuba: si riaccende lo scontro tra Washington e L’Avana