Cuba al buio | il blackout totale piega l’isola Il piano di Trump per gli investimenti dal turismo all’export

Più di ventiquattro ore senza elettricità. Quello di sabato è stato il secondo blackout totale, per Cuba, in una settimana. E il terzo da quando Donald Trump ha imposto il blocco petroliero sull’isola, dove – come sostiene il leader dell’Avana Miguel Díaz-Canel – da “tre mesi non arriva un’imbarcazione con combustibile”. Questa volta a saltare è stata “sesta unità” della località di Nuevitas, provocando un “effetto a cascata sugli impianti in linea”, si legge sull’account X di “Unión eléctrica de Cuba”, fornitore energetico nazionale, che assicurava l’avvio dei “protocolli” per il ripristino del servizio. All’alba di domenica il 90% dei cittadini era ancora senza elettricità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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