il macclesfield squadra di sesto livello inglese ha eliminato il crystal palace dalla fa cup

Nel terzo turno della FA Cup, il Macclesfield, squadra di sesto livello del calcio inglese, ha sorpreso eliminando il Crystal Palace. Un risultato che testimonia come il calcio possa ancora offrire imprevedibili emozioni, dimostrando che anche le squadre meno quotate possono avere il loro momento di gloria.

Il calcio sa ancora stupire e ciò che è accaduto nel pomeriggio nel terzo turno di Fa Cup ne è la prova. Il Macclesfield ha eliminato il Crystal Palace campione in carica dalla competizione. La peculiarità? Il Macclesfield milita in National League North che rappresenta il sesto livello di calcio inglese. Per intenderci, le proporzioni sono queste: la città di Macclesfield conta 52.000 abitanti e il loro stadio 5.300 posti. Il Macclesfield scrive la storia: battuto il Crystal Palace, club di Premier. Scrive il Guardian: Il Macclesfield ha battuto il Crystal Palace 2-1, entrando nella storia della Fa Cup. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

